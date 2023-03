Vandaag is dé dag om gelukkig te zijn (en zo doe je dat)

’Doe dit en wordt gelukkig!’, ’In 10 stappen het optimale geluk!’ Magazines en websites staan vol adviezen om ultiem gelukkig te worden. „Al sinds de oude Grieken streeft de mens naar geluk”, aldus Maaike Helmer, oprichter van online magazine stressedout.nl. „Maar vroeger leek het vanzelfsprekender dat het leven gewoon soms ook klappen uitdeelt. Dat lijken we steeds minder te accepteren. We jagen continu op geluk, maar zien daardoor niet meer welke geluksmomenten voor het grijpen liggen. Een ochtend met koffie op bed en de spinnende katten, met je kind in de zon wandelen.”

Het lastige is dat geluk moeilijk valt te definiëren omdat het voor iedereen anders is. Helmer: „Geluk is meestal een moment dat vaak even snel verdwijnt als het is gekomen. Nu lijkt het met sociale media weleens alsof je met een cocktail op een onbewoond eiland in de zon moet zitten om gelukkig te zijn. Of dat je succesvol in alles moet zijn. We willen continu over de top blij zijn. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat een geluksgevoel niet voor iedereen hetzelfde is. Leren dealen met de vervelende kanten van het leven is nuttiger. Geluk zit ’m in de kleine momenten die we niet meer waarderen.”

Niet afdwingen

Tevreden zijn met wat je hebt, ook als dat niet altijd hosanna is: eenzelfde boodschap haalde Floris Alberse uit zijn VPRO-documentaire Dokter, ik moet gelukkig zijn uit 2015. Geluk is niet af te dwingen, merkte hij. „Het gaat om openstaan voor wat het leven te bieden heeft, zowel in voelen en denken als doen. Ik zag geluk als ’genieten’: het leven als één grote slinger van blijdschap, aangewakkerd door al die lachende en gefotoshopte hoofden op Facebook en in de media.”

„Door de documentaire en door coachingsopleidingen heb ik geleerd wat geluk voor mij werkelijk is: het verwelkomen van het hele pallet aan emoties, het vol beleven van vreugde, verdriet, boosheid en angst. De schaduwkant hoort daar juist bij.”

Onhaalbaar

Volgens Maaike Helmer gaat die verwelkoming in de toekomst ook meer gebeuren. „Er zijn altijd slingerbewegingen en de slinger hangt nu bijna op het uiterste punt. Ik denk dat er een stop komt. Je ziet nu al dat mensen er genoeg van hebben altijd om die jubelende posts te delen. De beelden van superblije influencers wordt hoe langer, hoe meer een soort aapjes kijken. Een hele generatie groeit op met het idee dat je altijd gelukkig moet zijn; dat is onhaalbaar. Gelukkig zien we dat steeds meer in doordat mensen steeds meer ook delen hoe het échte leven is.”

Bekijk ook: Zoveel vrije tijd zou je per dag moeten hebben

In het werkende leven is er volgens Alberse die grote organisaties hierin coacht, nog een slag te maken. „Vaak worden mensen nog afgerekend op resultaat en productie. Dat leidt tot mooi weer spelen: ’Kijk eens hoeveel ik heb gedaan en hoe goed!’ We herkennen onszelf niet meer op de werkvloer, met onze professionele maskers op. Uiteindelijk worden we daar ongelukkig van en dat willen we natuurlijk compenseren. Dus hup, naar een festival. Of naar Ibiza! Maar het kan ook anders. Menselijker, zinvoller. Voorzichtig begint dat bij mensen en bij organisaties door te dringen.”

(Dit artikel werd eerder in VRIJ gepubliceerd)