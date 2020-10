Lezers tippen: dit zijn de mooiste bossen om in te wandelen

Heel Nederland ging tijdens de lockdown aan het wandelen en nog steeds blijven vele lezers in beweging, zo blijkt uit de reacties. Enkele lezers reageerden wel op onze oproep, maar hielden vervolgens hun favoriete bos geheim. „Omdat het anders veel te druk wordt.” Alita Rijanaards vindt het zelfs gevaarlijk om lezers te vragen naar hun favoriete bos: „Laat ieder lekker in zijn eigen omgeving wandelen in deze tijd van corona.”

Diana de Bruijn geeft wel haar favoriete bos prijs: de Schoorlse Duinen. En Leonie Vrieze is dikwijls in de Achterhoekse bossen te vinden, bij Aalten. „Voor mijn ziekte fibromyalgie is wandelen goed. Onderweg zie fotografeer ik reeën.”

Zo zijn er meer creatieve lezers. „Ik heb onlangs dicht bij huis gewandeld in het Almbos bij Giessen (NB), lekker rustig, en ik heb op mijn gemak mijn hobby fotografie kunnen uitoefenen”, aldus Rika Hooijkaas uit Zuilichem.

Ine Dolders heeft het Pieterpad ontdekt. „Wat is Nederland prachtig! Van Coevorden naar Hellendoorn, de Sallandse Heuvelrug, maar ook van Groesbeek naar het zuiden. Ik maak de foto’s en mijn vriendin het verslag, zodat we er een boekwerk aan overhouden.”

Warnsborn in Arnhem is echt schitterend om lekker te wandelen met of zonder hond en uit te waaien. Je vindt er gras, heide, stroompjes, beekjes en dat allemaal in een schitterend bos. Daarna kun je wat warms drinken bij Hotel Warnsborn, meer dan genoeg voor een superdag

Nathalie Lampe: „Sinds juni 2017 wandel ik met mijn vriendin Petra. Eerst hebben we de oudste wandelroute van Nederland (ANWB) gewandeld, van Amsterdamnaar Arnhem en ondertussen zijn we gestart met het Pieterpad. Wat is Nederland prachtig! Zoveel bos en heide/vennen, schitterend gewoon.”

Ine Dolders: „Ik heb onlangs met mijn vriendin een wandeling gemaakt bij Kerkrade, bij het Wormdal. Een mooie wandeling, deels langs het kronkelende riviertje en stukje door Duitsland. Ik raad deze onbekende route iedereen aan.”

Boy van der Erf: „Natuurlijk het Rijsterbos waar je uitkomt bij de Oude Zuiderzee op het Mirnser Klif. Met de mooiste laan van Nederland: de Mirnser Leane. In het bos bevindt zich ook een een oude steenkist uit 3500 v. Chr., de toenmalige bewoners begrepen ze al dat het Rijsterbos een prima plek is.”

Rene Strijland: „Natuurlijk het Rijsterbos waar je uitkomt bij de Oude Zuiderzee op het Mirnser Klif. Met de mooiste laan van Nederland: de Mirnser Leane. In het bos bevindt zich ook een een oude steenkist uit 3500 v. Chr., de toenmalige bewoners begrepen ze al dat het Rijsterbos een prima plek is.”