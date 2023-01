Dagrecept: Zalm uit de oven met pestokorstje

Vooral als student gebruikte ik veel rode of roze zalm uit blik, die was (destijds) nog betaalbaar. In wat olie een uitje fruiten met wat knoflook en chilipeper, een halve lepel tomatenpuree erbij, zalm erin en nog 10-15 minuten stoven. Verse zalm schuif je gewoon in de oven, zoals Rukmini Iyer doet in het boek De makkeijke bakplaat (Becht).

Verwarm de oven voor tot 180 graden (hetelucht, 200 elektrisch).

Doe de parelcouscous, groentebouillon en citroenrasp in een ovenschaal. Leg de zalm- filets erop en bestrijk ze met de pesto. Druk de pijnboompitten in de pesto. Dek de ovenschaal strak af met aluminiumfolie en zet 20 minuten in de oven.

Schep de zalmfilets voorzichtig uit de ovenschaal en roer de gesneden waterkers door de couscous. Breng op smaak met het citroensap en wat zeezout en versgemalen zwarte peper en dien op met de zalm.

Nodig voor 2 personen:

-200 g volkoren

parelcouscous

- 400 ml groentebouillon

- rasp en sap van

2 bio-citroenen

- 2 zalmfilets (zonder huid, elk ca. 200 g)

- 2 el pesto

- 20 g pijnboompitten (grof gehakt)

- 100 g waterkers (grof gesneden)

- zeezout en versgemalen zwarte peper