Muk van Lil (26): ’Als ik vaar is het alsof de wereld niet bestaat’

Eigenaar: Muk van Lil (26), ondernemer/fotograaf

Boot: Honda 15 LRU

Werf (gebouwd bij): Sloepencentrum Uitgeest

Geschatte waarde: €15.000

’Mijn vader nam me al van kleins af aan mee op de boot. Ik ben opgegroeid in het huis waar ze nog steeds wonen en waar mijn boot in het water ligt. Zo werd ik zelfs naar school gebracht! Iedereen mocht ook altijd mee en als we harder wilden, gaf mijn vader met alle plezier extra gas. Zo onbezorgd, fantastisch!

Vorig jaar kocht ik met mijn eerste salaris als zelfstandig ondernemer deze sloep, helemaal in de kleurtjes waar ik zo dol op ben. Ik kon hem laten bouwen zoals ik wilde. Voor mijn verjaardag kreeg ik van vrienden en familie een mooi houten stuur en bijpassende kussens. In de zomer ben ik op het water zolang de zon schijnt. Nooit langer dan een dag; de boot is niet heel erg geschikt voor verre tochten. Vaak gaan we richting IJsselmeer, daar kan het gas open.

Bekijk ook: Deze plek in Nederland is een uniek paradijsje voor mens en dier

Meditatief

Zonsondergang, overvliegende vogels, kalm water: magisch! Ik wil mijn vaarbewijs halen en een nieuwe, snellere motor erachter. Ik hou van snelheid.

Varen werkt voor mij meditatief. Alsof de wereld niet bestaat. Als iemand me belt, neem ik niet op, zelfs mijn droomklant niet. De boot voelt als een jokerkaart die ik kan trekken als ik tegen de muren oploop. Het liefst vaar ik met mijn vriend Nick. Eeuwig dobberen op het water en samen proosten. Of met vrienden met een wijntje, muziekje en borrelhapje. In de weekeinden of lange zomeravonden heb ik het liefst een boot vol!

Eind dit jaar reis ik met acht ondernemers op een superjacht in de Middellandse Zee om aan onze bedrijven te werken. Dat is altijd m’n droom geweest. Ooit huur ik dat jacht niet meer, maar nodig ik mensen uit op dat van mij. Financieel heb ik al berekend hoe, ik twijfel er niet aan of het gaat lukken. Ik kan niet wachten!”