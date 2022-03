Een hybride warmtepomp, wat is dat nou eigenlijk?

Twee op de tien woningeigenaren heeft zelfs nog nooit gehoord van een hybride warmtepomp, zo blijkt uit een onderzoek van Milieu Centraal onder 1028 woningeigenaren, uitgevoerd door Motivaction.

Drie van de tien woningeigenaren weten dat er een subsidie beschikbaar is voor hybride warmtepompen. Een vijfde denkt van niet, en de helft weet het niet. Bij de huiseigenaren met een lagere opleiding is de bekendheid nog lager, 14 procent denkt niet dat er subsidie is en 70 procent weet het niet.

Besparen

Een hybride warmtepomp, die je koppelt aan je cv-ketel, werkt op stroom en haalt warmte uit de buitenlucht. De warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De cv-ketel springt bij als het buiten te koud is of te lang duurt om het huis warm te krijgen en zorgt voor het warme water in de badkamer en keuken.

Zo vervang je ongeveer 60 procent van het aardgas dat nodig is voor de verwarming van je huis en word je minder afhankelijk van aardgas. Je bespaart zo op de energiekosten en de uitstoot van CO2. Wel verbruik je meer stroom.

Subsidie

Een hybride warmtepomp kost gemiddeld 5.000 euro. Veel geld, maar je krijgt daar ongeveer 2.500 euro subsidie voor. “Met een besparing van 400 euro per jaar op je energierekening, uitgaande van 1 euro per kubieke meter gas, verdien je de aanschafkosten ruim binnen de levensduur van 15 jaar terug en ben je meteen duurzamer bezig”, zegt energie-expert Puk van Meegeren van Milieu Centraal.

„Combineer je de aanschaf van een hybride warmtepomp met een isolatiemaatregel, dan krijg je voor de isolatie ook nog eens 30% subsidie. Dat is een mooie kans om tegelijk de isolatie van je huis te verbeteren.”