Drankje met pit: 5 x lekkere gemberbier

Misschien vraagt u zich af wat nu eigenlijk het verschil is tussen ginger ale en ginger beer. Nou, ginger beer – gemberbier in het Nederlands – werd oorspronkelijk ook echt gebrouwen van gemberwortel, gist en suiker. Het bevatte ook alcohol, al kwam het percentage niet boven de 2 procent uit vanwege wetgeving in de 19e eeuw. Het drankje is vermoedelijk in het Engelse Yorkshire halverwege de 18e eeuw uitgevonden, dankzij de handel met het verre oosten (gember) en suiker uit Caribische koloniën.

Maar hoe zit het dan met de ginger ale? Dat werd zo’n vijftig jaar na de ginger beer in Noord-Ierland uitgevonden: deze drank leek nog best op het Engelse gemberbier, alleen was hij wat zoeter, pittig en helder, in tegenstelling tot het troebele ginger beer. De ginger ale zoals we hem nu kennen is te danken aan Canada Dry, die een dry ginger ale maakte van sodawater, suiker en geur- en smaakstoffen. Ook gemberbier wordt vaak zo gemaakt. Check het etiket om te zien of er ook echt iets van gember in zit.

Opmerkelijk was dat Albert Heijn direct afviel. „Dit is een ondefinieerbare frisdrank, een slap aftreksel van het echte werk.” De gemberbieren van Old Jamaica en Grace Ginger Beer Jamaican Style hebben daarentegen een authentiekere uitstraling. Old Jamaica vond men „lekker kruidig, maar veel te zoet.” Het was bovendien zoeken naar de gembersmaak in Grace Ginger Beer. Ook deze was mierzoet! Gelukkig waren er ook pittige toppers. Fever Tree smaakte het beste, gevolgd door Fentimans, Bundaberg en Royal Club.

1.

Het gemberbier van Fever Tree maakte verreweg de meeste indruk. „Deze is goed spicy, de smaak blijft lang hangen.” Er wordt vaak gemberextract gebruikt, maar hier zit ook echte gember in. €3,49 per 500 ml

2.

Op een tweede plaats staat Fentimans with muddled lime. Met een vleugje limoen, maar nog steeds pittig. „Fijn dat het glazuur niet van je tanden springt. Goede alcohol-vervanger.” Volgens sommigen mocht hij iets zoeter. €3,15 per 500 ml

3.

Het naturel gemberbier van Fentimans ging er ook wel in, maar deze was een aantal mensen echt te heet. Anderen waren juist tevreden: „Precies wat ik zoek.” €3,89 per 750 ml

4.

Op een vierde plek het Australische Bundaberg. „Frisse tonen, niet verkeerd.” „De lekkerste!” Liefhebbers van pittig vonden het maar een laf drankje. €1,79 per 375 ml

5.

Het bekende Royal Club haalde net de top 5. Fijn dat ze eindelijk ginger beer maken, maar hij viel tegen. „Hier mag echt meer gember in, vlak en saai!” €1,77 per liter