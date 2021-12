Oliebollen, maar dan net even anders: tips voor verrassende vullingen

Zoet

Zin in lekker zoete oliebollen? Zet je schrap want de mogelijkheden zijn eindeloos. Zorg er in ieder geval wel voor dat de ingrediënten niet te veel vocht bevatten (te nat beslag werkt namelijk niet) en zorg dat ze klein van stuk zijn voor een goede balans in smaak en verdeling.

Maak je oliebollen eens met salted caramel. Nóg lekkerder worden ze in combinatie met chocolate chips.

Of wat dacht je van pompoen? Misschien niet het meest voor de hand liggende ingrediënt voor in een oliebol, maar juist daarom zeker de moeite waard om eens te proberen.

Zout

Net als bij zoete vullingen, is het ook bij zoute vullen belangrijk dat je de oliebollen klein hout. Laat het suiker uit het basisbeslag achterwege.

Een hap oliebol met gesmolten kaas erin: lekker! Althans, als je van kaas houdt. Tip: snijd de kaas in kleine blokjes en voeg er bijvoorbeeld nog wat gebakken bacon stukjes aan toe.

In voor écht iets verrassends: meng het beslag met fijngesneden bosui, koriander en rode peper (of chilivlokken).

Of ga voor de caprese-bol 2.0: snijd gedroogde tomaat, mozzarella en basilicum in stukjes. Een klassieke combi, maar als vulling van een oliebol weer compleet als nieuw.

Iets meer werk maar onovertroffen lekker: ham sui gok. Deze Chinese variant op basis van kleefrijstmeel heeft een zoete buitenkant met hartige vulling.

Eet smakelijk!