De droomreis van... zanger Ruben Hein: ’

Waarom juist die bestemming?

„Als kind droomde ik al van deze contreien, die, voor een fanatiek natuurliefhebber en met name vogelaar als ik, een walhalla zijn. Het zijn een paar van de meest magische plekken op deze aarde. Ik mocht mee aan boord van een schip als Artist in Residence, waar ik dus een mini-studio aan boord bouwde en zo de eerste schetsen voor mijn nieuwe plaat schreef. Als ik niet deze kans had gekregen, was ik waarschijnlijk nooit gegaan.”

Wat was je voorbereiding?

„Het behelsde wel enige voorbereiding, met name omdat ik naast al mijn vogel apparatuur (verrekijkers, boeken etc) ook opname-spullen mee moest nemen. Dus denk aan een computer, twee kleine synthesizers, een audio-interface, microfoon, kabels en dergelijke. En daarnaast zat veel voorbereiding in het bestuderen van alle vogels en zeezoogdieren die we daar tegen zouden komen, zodat ik enigszins wist waar ik allemaal op moest letten.”

Waarom was het een droomreis?

„Het was overweldigend, life changing en confronterend. Het is een ongelooflijk gebied, wat - op eerste gezicht - zo onaantastbaar is. Groots en meeslepend. Maar het confronterende is juist ook dat je ziet wat er allemaal gaande is. Je ziet het smelten van de gletsjers met eigen ogen. Je ziet een toename aan sneeuwalg, als gevolg van de hogere temperaturen, je ziet de kwetsbaarheid van het ecosysteem daar. En alles is daar op zo'n enorme schaal, dat het een onuitwisbare indruk maakt.”

Met dat in het achterhoofd: hoe duurzaam was deze reis?

„Laat ik vooropstellen: geen enkele vliegreis is duurzaam, ook deze niet. Het was dus voor mij persoonlijk ook iets waar ik mee in mijn maag zat en zit. Ik ben er dus ook nog steeds veel mee bezig. Voor wat het waard is, heb ik ik zoveel als mogelijk CO2 gecompenseerd via Southpole. Maar wat ik iedereen wel mee wil geven: compenseren kan op vele verschillende (en je eigen) manieren! Het hoeft niet ingewikkeld te zijn: haal je tegels uit je tuin, maak een groendak, doneer extra aan een natuurorganisatie, koop verantwoorde zuivel, noem maar op. Maar ik heb ook gekeken naar wat ik als artiest kan doen om mijn footprint te verlagen. Ik heb er bijvoorbeeld ervoor gekozen om mijn komende plaat, die in februari 2022 uitkomt, CO2-neutraal te produceren. En bij elke verkochte plaat wordt een boom te geplant in samenwerking met Natuurmonumenten. Ook de daaropvolgende tour zullen we proberen zo CO2-neutraal mogelijk uit te voeren, door bijvoorbeeld elektrisch te rijden, maaltijden aan te passen en plastic te vermijden.”

Wat was het mooiste moment?

„De dag dat we door het kanaal van Lemaire voeren. Een spiegelgladde zee gevuld met ijsbergen, waar de bultruggen, orka's, vinvissen, pinguïns zeeluipaarden en pelsrobben tussendoor zwommen, met een lucht vol stormvogeltjes, snowpatrels en allerhande vogels. De wijdheid, de stilte, de woesternij was compleet overweldigend. De komende single die over een paar weken uitkomt heet ook niet voor niks Lemaire.”

Wat heeft de reis je gebracht?

„Ik werd nog meer bevestigd in mijn liefde voor natuur, maar met name ook het gevoel van verantwoordelijkheid. Ik heb als artiest een bereik en een podium en dus een verantwoordelijkheid om die in te zetten voor de strijd voor natuurbehoud en klimaat. En niet door met vingers te wijzen en te roepen wat niet mag. Niemand is heilig, en iedereen worstelt op dezelfde manier hoe om te gaan met het grote klimaatvraagstuk, ook ik. Maar verandering moet, nu. Dus met motivatie, laten zien wat we hebben en dat het ongelooflijk waardevol is.”

Ruben Hein is met een optreden en zijn verdere verhaal over de reis op 20 oktober op het Warming Up Festival in de Tolhuistuin in Amsterdam te zien en horen. Kijk voor meer informatie op de site van de Tolhuistuin.