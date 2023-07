Kijken, kijken, niet kopen: ’vijf euro, alsjeblieft!’

Soms kom je in het buitenland van die bijzondere zaakjes tegen waar je alleen maar even naar binnen wil gluren. Een populaire delicatessenwinkel in Barcelona is daar klaar mee. Wie slechts een kijkje neemt in de etalage en vervolgens doorloopt zonder wat te kopen, wordt gevraagd om vijf euro te betalen.

Ⓒ Getty Images