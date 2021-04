Kookboek getest: Koken op de camping ( + kampvuurrecept)

Een camper is een beetje een huis op wielen, toch? Maar bij mijn weten is het vooral niet de bedoeling om je er ook te gedragen zoals in je huis. Want wie camper zegt, zegt vooral vakantie. Het staat voor luieren, ontdekken, wandelen, schommelen in een hangmat, boekje lezen onder een luifel ... Alles mag. Niets moet.

Zo gaat het bij ons tenminste tijdens kampeervakanties. Als er íets is dat we dan niet doen, is dat urenlang koken. Het is mij dan ook een mysterie wat recepten voor stoven, vol-au-vent, hutspot of zelfs ingemaakte wortel en komkommer doen in een boek met als titel Camperfood.

Of je moet het boek Camperfood bij regenweer noemen, want alleen op zulke dagen is dat heel misschien een optie. Ofwel moet je het de titel Recepten voor ruzie in de camper geven. Want ik kan het me zo voorstellen, na de vraag of we gaan wandelen. „Sorry schat, over een uur of twee, de stoverij staat nog op het vuur. En morgenochtend gaan we ook niet wandelen, want dan maak ik vol-au-vent en moet ik de kip plukken. Oh ja, voor ik het vergeet, liefje, steriliseer je even wat potjes om vanavond groenten in te maken?” Gegarandeerd gedoe.

Gelukkig staan er ook recepten in die wél thuishoren op een kampeerplek. De kaneeltwist lijkt een super alternatief voor de eeuwige marshmallows boven het kampvuur. En de kinderen zijn enthousiast. Al snel blijkt ook hier een maar; op één vel bladerdeeg moet je 150 gram boter smeren. Veel te veel als je het ons vraagt. Dat blijkt al snel; de boter stroomt er zo uit boven het vuur, waardoor de kaneeltwisten steeds vlam vatten. En na enkele minuten bungelen de vellen ook nog eens los aan de stok.

We hebben twee keuzes: hardnekkig proberen om die dingen 15 minuten boven het vuur te houden en ze zo zwart laten worden, of ze te vroeg en dus halfgaar opeten. De smaak blijkt best oké, maar dat kan ook haast niet anders. Boter, kaneel en bladerdeeg. Zelfs lauw is dat best te vreten. Misschien deden we iets fout bij het oprollen, maar dan mag de uitleg van dit recept gerust wat uitgebreider. Gelukkig hadden we nog marshmallows in het keukenkastje van de caravan.

Recept: Kaneeltwist uit Denemarken

Nodig (voor 4 personen)

- 1 rol bladerdeeg

- 1 kl kaneelpoeder

- 150 g melkerijboter op kamertemperatuur

Bereiding

Meng de kaneel met de boter. Rol het deeg uit en smeer het helemaal in met de kaneelboter. Snijd in repen van 3 cm. Rol elke reep rond een tak, en hang de takken met de deegtwists boven het kampvuur. Na ongeveer 15 minuten is je dessertje klaar.