’Gedrag van coronavirus wordt langzaam duidelijk’

Amsterdam - Het nieuwe coronavirus, dat eind vorig jaar in Zuid-China de kop op is gestoken en inmiddels bij patiënten in vijf Aziatische landen is vastgesteld, is overdraagbaar van mens op mens. Toch betekent dat niet meteen dat het virus zich sneller zal verspreiden, zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Rotterdamse Erasmus MC. Zij is betrokken bij het internationale onderzoek naar dit nieuwe coronavirus.