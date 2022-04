Dagrecept: Asperges carbonara met parmezaan

Voor wie niet langer kan wachten: BlendBrothers Hendrik en Kamiel Buysse uit Zeeland hebben groenteboek Eat this (Lannoo) een heel creatieve draai gegeven aan het witte goud, door er een smakelijke carbonara van te maken! Schil eerst de asperges, snijd ze in tweeën over de breedte en in vieren over de lengte. Verwarm een scheutje olijfolie in een bakpan.

Voeg de asperges en de knoflook toe (en eventueel wat spekjes voor de liefhebbers) en bak 5 minuten op hoog vuur. Kruid met peper en zout als de asperges kleur hebben. Voeg de witte wijn toe en breng aan de kook tot er nog een klein beetje wijn overblijft.

Voeg de room toe en doe het deksel op de pan. Kook 5 minuten op middelmatig vuur. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen. Voeg de eidooier toe en meng zodat de massa zich lichtjes bindt rond de asperges. Verdeel over twee borden en garneer met de parmezaan en versgemalen zwarte peper.

Nodig voor 2 personen:

- 8 AA-asperges

- ¼ teen knoflook (geperst)

- peper, zout

- 35 g droge witte wijn

- 100 g room

- 1 eidooier

- 20 g parmezaan

- Optioneel: gerookte spekblokjes