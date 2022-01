Freek Vonk spot rivierotters in West-Canada: ’Een cadeautje’

Great Bear Rainforest is een ruig, gigantisch kustregenwoud in Brits-Columbia, West-Canada. Ik heb vandaag al een aantal typische bewoners van dit bijzondere gebied kunnen bewonderen. Dan hoor ik gepiep bij een rivier.

Wat een cadeautje: een groepje rivierotters! Ze ravotten met elkaar en glijden keer op keer van de modderige rivierbank het water in. Niet alleen ontzettend leuk – zowel voor de kijker als de spelers – maar de otters leren er ook van zoals sociale vaardigheden en ontsnappingsmanoeuvres terwijl ze hun jachttechniek kunnen uitproberen.

Rivierotters jagen op alles wat het water ze te bieden heeft: vis, krab, garnaal, kikkers en schildpad. Ze jagen ook op watervogels en zoogdieren zoals konijnen en ratten. Rivierotters eten vooral erg veel omdat ze veel energie verbruiken; ze hebben een hoog metabolisme.

Dat valt best te begrijpen als je ze een tijdje bekijkt. Als ze niet spelen of jagen, markeren ze hun territorium met poep, urine en geur die ze in de modder wrijven. Ze verzorgen continu hun dichte vacht. Dit zijn net Duracell-konijnen met twee standen: aan of uit.

Gelukkig zijn het zeer bedreven jagers die in een mum van tijd weer een nieuwe prooi te pakken hebben. Onder water zien ze net zo goed als boven water omdat er een soort duikbrilletje over hun ogen schuift: het knipvlies. En anders helpen hun extreem gevoelige, lange snorharen ze wel om hun omgeving te scannen.

Ze bijten prooien om ze uit te schakelen en nemen ze mee naar boven. Uit hun vlijmscherpe tanden en sterke kaken maken zelfs grote zalmen en forellen zich vrijwel nooit los. Die vette vissen zwemmen nu bij duizenden in de rivieren in de omgeving. Voor deze otterfamilie is het een paar weken elke dag feest.

De sociale eenheid van rivierotters is wisselend. Ze kunnen zowel alleen als in paartjes leven. Moeders leven ongeveer een jaar samen met hun pups. Daar is de vader lang niet altijd bij betrokken. Nadat een vrouwtje in april of mei pups heeft gebaard, jaagt ze manlief weg uit hun territorium. Maar als de pups na een maand of vier zijn gespeend, zwemles van moeder hebben gekregen en ze vast voedsel eten, kan het voorkomen dat pa terugkomt om met de opvoeding te helpen.

Dat zal het geval zijn met het groepje dat ik gadesla, want ik zie twee volwassen dieren en vier al wat grotere pups. Het vrouwtje is hoogstwaarschijnlijk alweer zwanger van haar volgende nestje, maar ze stelt de verdere ontwikkeling van de embryo’s voorlopig uit. Deze pups kunnen nog wat maanden van haar leren. Totdat ma op een dag, als ze ongeveer een jaar oud zijn, gewoon verdwijnt.

Nadat ik nog even van deze druktemakers heb genoten, verdwijn ook ik stilletjes het bos weer in.