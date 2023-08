Een nieuwbouwhuis sfeervol maken: zo is het André en Tanja gelukt

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het warm ingerichte nieuwbouwappartement van Tanja en André Davids in Amersfoort.

Tanja Davids: „Het was een grote stap, maar het voelt enorm goed.” Ⓒ Rene Bouwman