Zelf appelsap maken: zo doe je dat

Ⓒ 123rf

Mensen met een appelboom in de tuin weten het: september is de maand voor (een overvloed aan) appels! Die kun je natuurlijk uit het vuistje eten, in appelmoes verwerken of gebruiken voor appeltaart. Maar minstens zo lekker is het om er een vers vruchtensapje van te maken. Maar hoe doe je dat eigenlijk?