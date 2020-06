Recept van de dag: Prakpannenkoek

Een oude liefde was de Achterhoek. Omgeving Lochem, wat intens mooi. Ik bracht er mijn eerste vakanties door. De campings van de Achterhoek hebben een boekske gemaakt, met recepten. Dat hebben ze me opgestuurd. Weidebavette, boskeknupkes en prakpannekoekjes, recepten van de camping. Wij maken de prak.

Splits de eieren, klop het eiwit zo luchtig mogelijk. Roer de eigelen los prak de kliekjes met bloem en melk erdoor. Doe er meteen wat kruiden in, die bij het kliekje passen. Nee, dat is niet moeilijk. Bedenk gewoon waar het al op lijkt. Zit er wat salami in, Italiaanse kruiden. Op die fiets!

Spatel de eiwitten door de eigeelprak, zo luchtig als mogelijk. Bak hiervan de pannenkoekjes in boter. Mooi bruinnatuurlijk en aan twee kanten. Pilsje erbij en voor de tent in het zonnetjes van een plastic bord eten. Ik vind het gaaf. Toch weer eens langsgaan daar.

Nodig voor 4 pannenkoeken:

• 250 gr kliekjes (groente, aardappel, vleeswaren).

• 80 gr bloem, van de boerderijwinkel

• 2 dl geitenmelk van De Brömmels of Harmienehoeve

• 3 eieren van buitenloopkippen

• boerenboter van Weenink of Brömmels