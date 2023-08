Drankje te veel op? Let op voor het ’holiday heart syndrome’

Professor Leonard Hofstra, cardioloog: Waar de cardioloog op doelde, is het zogenoemde holiday heart syndrome. Dit klinkt misschien onschuldig, maar dat is het allerminst.

Feestvierders

Dit syndroom houdt namelijk in dat er een ritmestoornis is ontstaan door de consumptie van excessieve hoeveelheden alcohol. De term holiday heart is ontstaan omdat het cardiologen in vakantiegebieden opviel dat feestvierders na excessieve inname van alcohol buitensporig vaak last van de ritmestoornis boezemfibrilleren hadden.

Hierbij slaan de boezems van het hart op hol en en trekt het hart onregelmatig en snel samen. Voor de meesten van ons is dit een zeer onaangename sensatie. De belangrijkste complicatie van boezemfibrilleren is de vorming van stolsels in het hart.

Beroerte

Als deze stolsels naar het brein losschieten, ontstaat een invaliderende beroerte. Dit gebeurt alleen al in Nederland 10.000 keer per jaar!

De gevonden associatie tussen alcoholinname en boezemfibrilleren betekent natuurlijk niet meteen dat er een direct verband tussen alcoholgebruik en de ritmestoornis is. Dat klopt inderdaad.

Testen

Om oorzaak en gevolg beter in kaart te brengen, hebben cardiologen tests gedaan. Voor en na het drinken van vijf glazen whisky mat men de boezems van proefpersonen door.

Wat bleek? Na de inname van de whisky bleken de boezems in het hart veel gevoeliger voor boezemfibrilleren geworden. Dit maakt een direct oorzaak tussen alcoholgebruik en boezemfibrilleren al een stuk waarschijnlijker.

Mijn advies? Geniet van de vakantie, maar zorg dat je uit het ziekenhuis blijft!

