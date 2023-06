Dit mag nooit weg: het uiltje van oma die Bianca het plezier van lezen meegaf

Dit lieve kleine uiltje-met-bril staat op een ereplaats in de boekenkast van Bianca de Vries. Het was ooit eigendom van haar inmiddels overleden oma (’oma Groningen’) die haar het plezier van het lezen meegaf.

„Oma had zo’n hoekje in de erker waar een heleboel boeken op stapels lagen. Er stond een fijne stoel met een leeslamp ernaast, dit uiltje stond op de voet. Het was haar favoriete plek in huis en lezen was haar grote hobby.”

Eigenlijk pas nadat haar opa overleed, kreeg Bianca te horen toen ze een jaar of 25 was. „Opa hield niet van lezen en kon er niet zo goed tegen als zijn vrouw zich in een boek terugtrok.”

„Ze was dan ook echt compleet onbereikbaar. Om hem niet te ergeren, las zij alleen als hij naar zijn werk was, maar overdag moest ze ook voor de kinderen zorgen. We spreken over de jaren 50 en 60; oma was met werken opgehouden toen ze trouwde.”

Bianca heeft het idee dat het heel verdrietig, maar tegelijkertijd ook een beetje een opluchting voor oma was toen haar man overleed. „Er kon en mocht van hem vooral heel veel niet, terwijl oma graag met vakantie ging, musea bezocht en boeken las.”

„Zij heeft mij met dat lezen aangestoken en daar ben ik haar nog steeds dankbaar voor. Als ik het uiltje zie, zie ik haar nog zitten, geconcentreerd lezend in die stoel in de erker.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl