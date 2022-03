Premium Het beste van De Telegraaf

De wilde kat is terug in Nederland (en dat is goed nieuws)!

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Na een afwezigheid van vele eeuwen is de wilde kat definitief terug in Nederland. Tot nog toe vooral in Zuid-Limburg, maar het prachtige roofdier is ook al in Noord-Brabant gesignaleerd. Een compliment voor de Nederlandse natuur, want deze soort stelt hoge eisen aan de leefomgeving.