In het huis van Michel en Ferdy herleven de jaren 70

Bewoners

Sinds

2018

Bouwjaar

1969

Opp.

220 m2

Aantal kamers

3 slaapkamers, 2 badkamers

Het huis in Mierlo werd in 1969 neergezet.

Als je voor onder meer hét behangmerk ter wereld (Arte) werkt, ligt het voor de hand dat er praktisch geen muur onbehangen blijft. Dat is dan ook het geval in de jaren 70-bungalow van Michel van der Velden (38) en Ferdy de Batz (37) in Mierlo.

Zij kozen voor opvallende prints. Zo stuit je bij binnenkomst in de hal op uitgestorven diersoorten, in de keuken op gouden kurkbehang, in de slaapkamer op terracottarood behang met drukke organische print van Karin Sajo en bij de wand in de zitkuil een nude/roze grafische print. Michel: „Door kleur en patronen met een knipoog hebben we het ons eigen gemaakt.”

Die zitkuil, zo’n typisch jaren 70-verschijnsel, was een van de redenen waarom het koppel als een blok voor de woning viel. „Die maakt echt het huis”, vindt Michel. „We gingen erin zitten, keken naar buiten en door het verlaagde effect kijk je net over het gras heen, heel mooi.”

’Eclectisch chique’, zoals de bewoners het noemen, met veel kunst aan de muur.

De ouderwetse schrootjes erin werden behouden, wel kreeg hij een moderner uitstraling met een messing trapje terwijl de leistenen vloer werd vervangen door een gietvloer. „Ferdy: „Bijna alle buren hebben de schrootjes eruit gehaald en alles strakgetrokken, maar het geeft juist sfeer. Je kunt wel alles in een nieuw jasje stoppen, maar dan verlies je het karakter. Zo hebben we ook de houten deuren behouden.”

Het huis kreeg eerst hier en daar een likje verf. Na 2,5 jaar pakten ze het rigoureuzer aan. Ferdy: „We wilden het huis eerst aanvoelen. Waar leven we het meest? Het is een semibungalow met grote open ruimtes die in elkaar overlopen en waarin vooral beneden wordt geleefd. Toen we eenmaal begonnen, deden we alles: de vloer, de keuken, badkamer, de wc.”

Vervolgens werd ingericht in een stijl die ze ’eclectisch chique’ noemen: met uitgesproken kunst waar Ferdy van houdt, zoals het 1.50 bij 1.50 meter-doek van Nicole Ponjée, maar ook met eigen gemaakt werk. Unieke objecten die ze op reis, hun favoriete tijdverdrijf én werk, tegenkomen, zoals de kroonluchter die zij in een etalage in Parijs zagen. De gouden stellingkast in de woonkamer staat vol herinneringen zoals een klassiek schilderijtje van Michels oma en een messing beeldje van de grootmoeder van Ferdy.

De zwarte stoelen van Artifort in de woonkamer krijgen nog een ander leuk stofje. „We zijn niet van de gebaande paden, maar het moet ons oog trekken”, aldus Ferdy. „We zitten beiden in de interieurwereld en geven ook adviezen. Nederlanders mogen op kleurgebied best wat minder saai zijn.”

In de slaapkamer terracotta roze verf en behang van Karin Sajo.

Is de de woonkamer nog enigszins rustig gehouden, in de slaapkamer zijn ze ’helemaal losgegaan’ met terracotta roze verf, inclusief het plafond, en het behang van Karin Sajo. Bovenal is het huis een warme plek geworden. Ferdy: „Het moet vooral geen showroom zijn, we houden ervan als vrienden en familie lekker komen borrelen en blijven slapen. In deze coronatijd zijn we veel aan huis gebonden en beseffen we nog meer wat we hebben.”

