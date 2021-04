Dagrecept: Zo maak je viskoeken met lekker veel vis

Viskoekjes kunnen heerlijk zijn, maar ze hebben soms meer weg van aardappelkroketten met wat verdwaalde draadjes vis. Geen probleem, je kunt ze immers ook zelf maken.

Breng de aardappels aan de kook. Snijd ondertussen de ui en chilipeper (zonder zaadlijst) fijn en pers de knoflook. Zet apart. Hak de selderij grof en legt ook apart.

Fruiten

Bak de kabeljauwfilet in een klontje boter glazig zet even apart. Fruit in dezelfde pan (indien nodig met een spetter olie) de uien, knoflook en chilipeper samen met een theelepel tomatenpuree. Vang het geheel op in een kommetje. Pluk de kabeljauw uit elkaar, maar niet te fijn.

Giet je aardappels af, prak ze met een vork en doe in een grote kom. Voeg de kabeljauw, het ui-knoflook-chili-mengsel en selderij toe, evenals een los geklopt eitje en een eetlepel bloem. Meng het geheel voorzichtig en gelijkmatig door elkaar. Maak ronde schijven (diameter van 4 cm, dikte van 2 cm). Als ze te slap zijn, voeg je nog een beetje bloem toe. Bedek ze met een laag paneermeel. Laat afgedekt even opstijven in de koelkast.

Bak de viskoekjes in de hete olie bruin. Heerlijk op een stokbroodje (met ketchup) of met een friszure salade.

Nodig voor 2 personen:

- 300 gr kabeljauw

- 300 gr kruimige

aardappelen

- 1 ui (gesnipperd

- 1/2 chilipeper

- 1 tl tomatenpuree

- 2 tenen knoflook (geperst)

- 10 gr bladselderij (gehakt)

- paneermeel

- 1 et bloem, 1 klein ei

- roomboter. zout

- olie om te bakken