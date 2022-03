Hypersonische raket onzichtbaar gevaar

’Hypersonisch’ of ’hypersoon’, zoals wij zeggen, is een soort overtreffende trap van ’sonus’ het Latijnse woord voor ’geluid’”, weet expert Patrick Bolder van denktank HCSS. „Het betekent dat je ’bovenmatig’ veel sneller bent dan het ’geluid’. Zo’n vijf tot twintig keer.” Dus 6000 tot 24.000 km per uur, oftewel Mach 5 tot Mach 20.

De voormalig luitenant-kolonel bij de luchtmacht betwijfelt overigens of Vladimir Poetin ook daadwerkelijk een hypersonische raket heeft afgeschoten. Een wapendepot is in zijn ogen wel een heel klein doelwit voor zo’n peperduur ding.

„Ze hebben hem wel maar ik heb niet gezien dat hij is ingezet”, onderstreept de luchtwapenspecialist. „Ik denk dat het bluf is, een signaal. Zo’n raket kan een afstand van 2000 km afleggen, dus dat het Westen maar niet denkt dat het veilig is.”

Paradepaardje

Hij doelt op de Kindzjal-raket, die door een MiG-straaljager wordt afgevuurd. Een ander supersonisch paradepaardje is de Tsirkon, die afgelopen oktober werd getest vanaf een onderzeeër maar eerder al vanaf een fregat is gelanceerd. Deze kruisraket, vooral inzetbaar tegen schepen, vliegt met een snelheid van Mach 7 (8400 km per uur) maar heeft ’slechts’ een bereik van 250- tot 500 km. En dan hebben de Russen nog de Avangard, die maar liefst Mach 20 haalt en vanaf een installatie op de grond wordt afgeschoten.

Hypersonisch oorlogstuig combineert twee eigenschappen van ’traditionele’ raketten: de snelheid van een ballistische raket, die ook sneller is dan het geluid, en de manoeuvreerbaarheid van een klassieke kruisraket. Maar om die snelheid te bereiken hoeft een hypersonisch luchtwapen in tegenstelling tot een ballistische raket de atmosfeer niet te verlaten in een parabolische baan tot 250 km hoogte.

Atmosfeer

„Hij blijft op zo’n tachtig kilometer hoogte, net onder de grens van de atmosfeer en is zo manoeuvreerbaar dat hij zelfs van baan kan veranderen”, vertelt Patrick Bolder. „Daardoor kan hij het Amerikaanse raketafweersysteem omzeilen. Doordat hij zo laag vliegt, komt hij pas op het allerlaatste moment in de waarnemingszone van de grondradar en is er te korte tijd om nog te reageren.”

De Amerikanen en Europeanen zijn bezig met de ontwikkeling van hypersonische tegenwichten tegen de Russische en Chinese raketten. Ze zijn echter nog niet operationeel.

Zeedoelen

Het Franse online-medium Meta-Defence meldde in februari dat het Pentagon zolang de SM-6-raket wil gebruiken om hypersonische dreigingen tegen te gaan. Een SM-6 kan dankzij de radar aan boord doelen bestrijden die zich achter de radarhorizon van het lanceerplatform bevinden. Daarnaast kan hij ook zeedoelen en ballistische raketten in de atmosfeer aanvallen.

Het zijn interessante maar zorgelijke tijden voor defensiespecialisten want supersonische raketten kunnen worden uitgerust met kernkoppen. „Ja, er zijn genoeg uitdagingen”, erkent de luitenant-kolonel b.d.