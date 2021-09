Dagrecept: Heek met een heerlijk kruidenkorstje

Lifestyle

Life hack: zo kook je ’t gemakkelijkst (en gezondst!) aardappelen

Als er iets wekelijks standaard op ons bord ligt, is het wel aardappel, in welke vorm dan ook. Of ’ie nu gebakken, gekookt of gefrituurd is, we houden ervan, en dan is het wel zo fijn te weten hoe we hem ’t gemakkelijkst uit de schil krijgen natuurlijk.