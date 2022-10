Freek Vonk beleeft onbeschrijflijk moment in Noorwegen

We zijn in Tromsø, een stadje in het hoge noorden van Noorwegen. De diepe, donkere wateren in de fjorden zitten in de wintermaanden vol met scholen haring. Geen wonder dat er nu veel andere dieren naar dit gebied komen om zich vol te vreten, waaronder orka’s.

De orka’s die hier komen, zijn het grootste deel van het jaar op open zee te vinden, maar voor vette vis gaan ze graag een blokje om. De haringen blijven een paar maanden rondhangen. De orka’s vanuit de wijde omgeving dus ook. Een buitenkans voor ons, want orka’s mogen dan een van de grootste zeezoogdieren zijn, zonder hulp van experts en zonder hotspots als deze zijn ze lastig te vinden. Per dag kunnen orka’s 200 kilometer zwemmen; enorme afstanden.

We verblijven een paar dagen op een boot onder leiding van een plaatselijke kapitein die is getraind in het opsporen van orka’s. Na een paar dagen klieft aan bakboord ineens een handvol glanzende zwarte zwaarden door het wateroppervlak. Onbeschrijfelijk! Vooral de rugvinnen van de mannetjes zijn indrukwekkend, zeker twee meter hoog.

Ontzettend mooi om te zien hoe dicht deze enorme dieren bij elkaar zwemmen. De vrouwtjes en kalfjes in het midden en de mannen aan de buitenkant. Orka’s leven in hechte familiegroepen; de band tussen generaties kan alleen door sterfte (en vangst) worden verbroken. Groepen zijn zogenoemde sub-pods, pods, clans en gemeenschappen, in een steeds grotere cirkel van verwantschap.

Een sub-pod bestaat uit één moederorka en haar kinderen, kleinkinderen en misschien achterkleinkinderen. Een pod bestaat uit verschillende sub-pods bij elkaar. Dit zijn een paar moeders die nauw met elkaar verwant zijn, zoals zussen en nichten, elk met hun nakomelingen van meerdere generaties. Een pod is te onderscheiden van een andere pod doordat de leden hun eigen dialect spreken.

Een clan bestaat uit verschillende pods die vergelijkbare dialecten spreken. Een gemeenschap is de grootste, dat zijn alle clans in een bepaald stuk van de oceaan. Tussen clans en zeker tussen verschillende gemeenschappen zijn de taalbarrières groot. Alsof de ene orka Nederlands spreekt en de ander in het Noors. Ze verstaan elkaar niet en dat is jammer – denk aan orka’s in gevangenschap – want orka’s communiceren constant.

Ook tijdens mijn duik hoor ik de orka’s onvermoeibaar schreeuwen, fluiten en zingen. Zo houden ze contact als ze tijdens het eten wat verder uit elkaar zijn gedreven. Belangrijker nog: het versterkt het groepsgevoel, de identiteit van deze groep orka’s. Als je bedenkt dat orka’s de negentig jaar kunnen aantikken, weet je hoe belangrijk familiebanden zijn. Wat een voorrecht om dicht bij deze dieren te mogen zwemmen!