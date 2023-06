Dagrecept: Krokant rundvlees met kimchi

Ik ben een grote fan van kimchi, een soort zuurkool, maar dan Koreaans. Hij is gemaakt van witte kool en andere groente, maar iets pittiger. Heerlijk door de nasi of bami of op een tosti!

Onderstaand recept is bovendien suiker-arm en glutenvrij. Als je wilt kun je er natuurlijk rijst bij nemen. De sriracha-saus geeft dit gerecht extra pit, maar maakt het niet te heet en de romige avocado biedt tegelijkertijd mooi tegenwicht. Hij komt uit het boek Glucose revolutie in de praktijk van Jessie Inchauspé (Fontaine Uitgevers). Verhit de olijfolie op halfhoog vuur in een middelgrote koekenpan met antiaanbaklaag. Bak het gehakt in 10 minuten rul en roer het met een houten lepel tot het bruin is en knapperig wordt. Roer er 1 el sriracha en alle sojasaus doorheen. Verdeel de ijsbergsla, kimchi en avocado over twee kommen. Verdeel het krokante gehakt erover en sprenkel de resterende sriracha erover. Nodig voor 2 personen: - 200 g (mager) rundergehakt - 2 el. sriracha - 2 el sojasaus (of tamari) - 4 blaadjes ijsbergsla (in dunne repen) - 2 flinke el kimchi - 1 avocado (in plakken) - 2 el olijfolie