Dit valt er de komende week allemaal te livestreamen

Nu we door het coronavirus gedwongen thuiszitten, schieten de livestreams uit de grond zoals de narcissen dat buiten doen. Een overzicht wat er vanavond virtueel te bezoeken is:

Techno meets piano

The Loft, de eventruimte op de 16de verdieping van de Amsterdam Toren, staat normaal gesproken bommetjevol. Vanwege het coronavirus blijft ‘ie nu leeg. In ieder geval op één iemand na: DJ Reinier Zonneveld treedt vanavond op. De technogigant zal deze keer iets heel exclusief laten zien: geen harde bass, maar een betoverende voorstelling waarbij hij synthesizers en drumcomputers combineert met pianospel.

Het optreden is van 17.15 tot 19.15 uur live te volgen op Facebook. Enige voordeel: jezelf opmaken tot in de puntjes is niet nodig. Gewoon lekker thuiszitten in je peignoir met een wijntje in de hand volstaat. En dat terwijl je geniet van een magische zonsondergang met adembenemend uitzicht over de stad, want dat uitzicht verandert gelukkig niet. Bovendien steun je het goede doel: de livestream-sessies worden georganiseerd door Audio Obscura, om geld in te zamelen voor de Wereldgezondheidsorganisatie in strijd tegen het coronavirus. Eerder traden al Colin Benders en Joris Voorn op.

Vintage vinyl-muziek

Wie goed in de sfeer zit na dit bovenste optreden kan meteen daarna gelijk inhaken bij Franky Rizardo. De populaire Nederlandse DJ brengt om 19.00 uur een liveoptreden waarbij hij gebruik maakt van verschillende vintage vinylplaten. De livestream gaat van start op de pagina van STRAF_WERK.

Niet van de dancemuziek? Hou dan de vrijdag vrij (oh, ironie). Bagels & Beans trapt iedere vrijdag het weekend af met een reeks van livestream concerten. Onder het mom van ‘we serveren onze trouwe fans nu iets digitaals’ delen ze via Instagram story en livestreams niet alleen bagelrecepten en een baristacursus, maar ook muziek! Vrijdag is het aan Jennie Lena (@jennielenamusic) om de mensen thuis in beweging te krijgen, gevolgd door 3FM-Talent Ten Times A Million (@ttamband). Ook componist en percussionist Ivo van Dijk zal de lezers thuis verwennen met een livesessie. Volg de livestream iedere vrijdag vanaf 16.00 uur Instagram-account van @bagelsbeans.

Ongetwijfeld zullen de komende dagen nog meer live initiatieven volgen. Nu we tot 1 juni geen evenementen kunnen meemaken, hebben we het er maar mee te doen. Het enige voordeel: om een kater hoef je je geen al te grote zorgen te maken. We kunnen immers wat later opstaan, als we thuiswerken en niet eerst naar kantoor hoeven te rijden.