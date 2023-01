Premium Het beste van De Telegraaf

Hotel van de week: The Crane by YAYS, Amsterdam Voor op de bucketlist: Slapen in een oude kraan die is omgebouwd tot appartement

Door Babette Wieringa

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service: VRIJ kroont elke week een onderkomen van de week. Dit keer The Crane by YAYS in Amsterdam.