Zandkastelen bouwen op Tenerife niet toegestaan (plus nog 4 andere opvallende regels over de grens)

Hoge hakken in Griekenland

Ga je cultuur en historie snuiven in Griekenland? Houd er rekening mee dat hoge hakken niet zijn toegestaan op een aantal historische trekpleisters zoals het Odeon van Herodes Atticus in Athene. Hakken, of andere schoenen met scherpe punten, zouden de monumenten namelijk kunnen beschadigen.

Wijn drinken in La Paz

In La Paz, in Bolivia, mogen getrouwde vrouwen slechts één glas wijn drinken in een bar of restaurant. Deze regel moet voorkomen dat bezette dames te dronken worden en/of gaan flirten. Voor mannen geldt deze regel niet...

Zandkasteel in Spanje

Ga op de stranden van Tenerife, Mallorca en Benidorm niet zomaar aan de slag met je schepje en emmertje! Het is er namelijk niet toegestaan om zandkastelen te bouwen of kuilen te graven omdat het de schoonheid van de stranden zou beïnvloeden. Wie toch een zandkasteel bouwt, riskeert een boete die kan oplopen tot wel 600 euro.

Eten op straat in Florence

In het oude deel van het centrum van Florence is het niet toegestaan om lekker in de Toscaanse zon je broodje of pizza te eten. De maatregel is een aantal jaar geleden genomen omdat de gemeente het had gehad met snackende toeristen die de straten bevuilden.

Worstelen met een beer in Zuid-Afrika

We gaan er even vanuit dat je het helemáál niet van plan was, maar in Zuid-Afrika is het verboden om met beren te vechten. Nu zou je kunnen denken dat het een totaal waardeloze regel is, maar er was een tijd dat worstelen met beren in Zuid-Afrika een heuse professionele sport was. Vandaar!