Flávio is 65, maar staat nog wekelijks op zijn skateboard: ’Het is bijna therapeutisch’

Met een respectabele snelheid komt Flávio over de skateramp van het Amsterdamse Zeeburgereiland aan gezoefd. Over zijn knie- en elleboogbeschermers draagt hij skatekleding, zijn helm is verscholen onder zijn capuchon en op zijn gezicht staat een grote grijns.

Die glimlach verschijnt elke keer als hij op zijn board stapt, al 53 jaar lang. In 1969 stond hij er voor het eerst op, in zijn geboortestad Rio de Janeiro. „Ik was een golfsurfer, maar dat kon niet als er weinig golven waren. In een Amerikaans surfmagazine zag ik een klein plaatje van een skateboarder. Met een vriend kocht ik rollerskates en van een stuk hout zaagden we een eigen skateboard.”

De eerste keer dat hij erop stond, weet hij nog goed. „Op een klein heuveltje, ik ging iets door mijn knieën, zette af en het board ging er als een raket vandoor, zonder mij. Toen heb ik meteen geleerd om naar voren te leunen. Dankzij de surfervaring had ik al snel balans en werd ik steeds beter.”

Herinnering

Zoveel beter dat hij werd gescout, aan wedstrijden ging meedoen en in 1976 zelfs de eerste Braziliaanse skateboardkampioen werd. Terugdenkend aan de begintijd wordt zijn glimlach nog groter. Skatend vanaf de Corcovado-heuvel met het bekende Christus de Verlosser-standbeeld in de rug, met de zee en zonsondergang op de achtergrond. „Tweeënhalve kilometer op blote voeten op de plank, ik had het gevoel dat ik vloog. Waar ik ook skate, die herinnering komt altijd terug.”

Tot zijn 60ste deed hij nog aan wedstrijden, de laatste jaren speciaal voor senioren, nu doet hij het alleen nog voor zijn plezier, twee à drie keer per week. „Dat magische gevoel heb ik nog steeds. Het duurt iets langer voordat het ontstaat: ik moet er tegenwoordig eerst even in komen. Dat gaat vanzelf, je hoeft niet na te denken en doordat je niet in je hoofd zit, is het bijna therapeutisch.”

Respectvol

Hij heeft zelfs een board met zijn eigen hoofd op de boven- en onderkant en het logo van de Old Dudes Skate Crew waarmee hij, als oudste, elke donderdag en zaterdag in actie komt. „Ik ben overal de oudste, maar heb er geen last van. Mensen zijn respectvol naar me, dat is zo mooi van dit wereldje. Als ik val, staat er direct een grote groep om me heen om te helpen. Jongeren willen weten hoelang ik al skate, ouderen geven me een boks, dat geeft een goed gevoel.”

Wat kan hij niet meer wat hij vroeger wel deed? Hij lacht: „Wacht, ik pak even mijn lijst erbij. Frontside- en backside airs, powerslides. De frontside carving wordt ook al minder. In mijn hoofd ga ik nog altijd even snel, maar als ik filmpjes terugkijk, ziet het er anders uit. Als je ouder wordt, wordt je reactievermogen toch minder.’

„In de oude Flávio zit nog altijd die jongen van een jaar of 34. Ik wil dolgraag blijven skateboarden, maar ik weet dat er een moment komt dat mijn lichaam zegt dat ik moet stoppen. Die gedachte maakt me triest, maar dan is er alsnog een goed gevoel. Ik heb zoveel gedaan, zoveel lol gehad. Bij moeilijke momenten bracht mijn board me er altijd weer bovenop. Ik heb oprecht geen idee wat er van mijn leven was geworden als ik niet had geskatet.”