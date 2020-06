Review: Desperados 3

Wat is het?

Veel games over het Wilde Westen zijn er niet. Terwijl er toch genoeg over het tijdperk te vertellen is met spannende verhalen en mysterieuze karakters, zoals we hebben gezien met de spaghettiwesterns van Sergio Leone en Clint Eastwood of klassiekers als The Magnificent Seven.

Gelukkig komt er soms een game voorbij die de magie van die films probeert te reproduceren, zoals Desperados 3. Het eerste deel van de franchise kwam uit in 2001 en de serie heeft al lange tijd stof vergaard, maar is nu weer helemaal terug in de handen van een nieuwe ontwikkelaar: Mimimi Games.

De Duitse studio is gelukkig trouw aan de oude titels. Nog steeds is Desperados 3 een zogeheten tactical stealth game. De speler krijgt een handjevol personages tot zijn of haar beschikking die je van bovenaf ziet en daarna moet je één of meerdere opdrachten zien te voltooien in een groot level. Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, want de levels zitten vol met vijanden die maar al te graag hun revolver legen in de tere lichamen van de protagonisten. Bereid je er maar alvast op voor dat je vaak het loodje zal leggen in Desperados 3.

Is het wat?

Dat je vaak dood zal gaan in de game is ook geen mysterie voor de ontwikkelaar. Sterker nog, tijdens de tutorial krijg je al de tip om vaak je voortgang op te slaan. Gelukkig kan je dat ook doen met een simpele druk op de knop, net zoals het laden van een oude savegame om nog een poging te wagen. In Desperados 3 zal je vaak moeten experimenteren, voordat je de juiste ‘combinatie’ hebt gevonden om een situatie op te lossen of een groep vijanden voorbij te komen. Het is een belangrijk onderdeel van de game, maar soms kan het wel erg frustrerend werken wanneer je voor de vijftiende keer een stuk opnieuw moet doen. Helemaal wanneer je in de knoop raakt met de ietwat verwarrende besturing in een hectische situatie.

Een grote rol bij het oplossen van de scenario’s is dan ook weggelegd voor de Showdown Mode. Hierin wordt de tijd bevroren en kan je rustig de acties plannen van jouw personages. Laat de klassieke cowboy Cooper zijn mes planten in het achterhoofd van een bad guy, terwijl Kate ondertussen met haar exploderende parfumflesjes twee bewakers het zicht ontneemt. Je kan ook acties inplannen en die met een druk op de knop tot uitvoering brengen. Handig voor als je moet wachten op een rondlopende bewaker, totdat hij in de enorme berenval van Hector trapt.

De vijf verschillende, kleurrijke karakters onder je hoede zorgen naast hun unieke vaardigheden voor genoeg verhaal om je geïnteresseerd te houden. In veertien missies wordt een sterk verhaal verteld dat goed zou passen als een script voor een traditionele western-film. Ook tijdens missies zullen de karakters onderling met elkaar praten of opmerkingen maken over acties die je maakt. Ondanks dat je door het perspectief nooit dichtbij de personages bent, voel je je door die interacties wel verbonden met de bende van vijf.

Plus- en minpunten

+ Klassieke en uitdagende gameplay

+ Weet perfect het gevoel van een echte western over te brengen

+ Vijf interessante karakters met elk hun eigen vaardigheden

+ Tactisch je acties plannen met Showdown Mode

- Sommige situaties zorgen voor flink wat frustratie

- Controls kunnen soms verwarrend werken

Conclusie

Desperados 3 is zeker niet weggelegd voor elke gamer. Stap de game niet in met het idee dat je als een revolverheld iedereen met veel kabaal onder de zoden kan leggen. De gameplay is vrij old school, waar tactiek en geduld enorm belangrijk zijn. Wanneer je vervolgens met een handjevol helden het weet op te nemen tegen een enorme, gewapende overmacht, dan voel je je een ware genie. Anderzijds kan het soms ook zorgen voor flink wat frustratie. Kan je daar mee omgaan, dan is Desperados 3 een perfecte titel voor degene die op zoek is naar een klassieke western-film verpakt als een game.

Geschreven in samenwerking met XGN.nl