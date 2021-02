Wijn van de week: Poujol Lacoste Viognier 2019

Een van de opmerkelijkste ontwikkelingen in de Franse wijnwereld is de opmars van de caves coöperatives. Vroeger produceerden de meeste van deze samenwerkingsverbanden van kleine lokale wijnboeren eerlijke doch eenvoudige landwijnen, maar tegenwoordig is het niveau een stuk hoger.

Cave de Tain, Cave de Ribeauvillé en La Chablisienne zijn de bekende vaandeldragers, terwijl Cave Saint Maurice in de Cévennes de ’new kid on the block’ is. Met haar Poujol Lacoste Viognier heeft deze coöperatie meteen een megahit. Abrikoos, mandarijn en mango met een vleug vanille en subtiel mintje in de afdronk. Een ’kleine condrieu’ voor een vriendenprijs.

lesclos.nl €11,99