Hollywood’s populairste filmlocaties… in Nederland

In Amsterdam zijn wel 678 films en tv-series opgenomen. De stad is een veelgebruikte locatie voor zowel nationale als internationale films. De grachten vormen vaak het romantische decor dat filmmakers voor ogen hebben. Maar ook voor het maken van actiefilms is het centrum populair. Holidu, online zoekmachine voor vakantiehuizen, zette met behulp van IMDb-database de populairste filmlocaties op een rij.

Wat dacht je van het Rijksmuseum waar de achtervolgingsscène uit The hitman’s bodyguard (2017) begint. Ook wanneer je een bezoek brengt aan de Lijnbaansgracht of Plantage Kerklaan kan je je misschien even inbeelden dat je naast Samuel L. Jackson of Ryan Reynolds op het witte doek staat.

Lijnbaansgracht in Amsterdamse binnenstad Ⓒ Foto HH / Herman Wouters

Of wat dacht je van het bankje ter hoogte van de Leidsegracht 2? Hier is de beroemde maar droevige scène tussen Gus en Hazel uit The fault in our stars (2014) opgenomen.

Bankje uit de film The fault in our stars Ⓒ Foto HH / Herman Wouters

Rotterdam is goed voor 140 films en tv-series. Vooral de moderne Erasmusbrug is een populaire plek voor filmopnames. De actiescènes uit de film van Jackie Chan’s Who am I? (1998) zijn hier opgenomen. Daarnaast glijdt hij ook van het kantoorgebouw Willemswerf af en heeft hij een achtervolgingsscène in de Koopgoot. Ook wetenschapper George woont in het drama Where the road runs out (2014) in Rotterdam.

Actiescène uit de film Who am I in Rotterdam Ⓒ GOLDEN HARVEST FILMS / Ronald Grant Archive / Mary Evans

In Haarlem zijn verschillende oorlogsfilms opgenomen zoals Return to the hiding place (2011) met John Rhys-Davies. Ook de set van de Nederlandse speelfilm Penoza speelt zich onder meer in de Noord-Hollandse hoofdstad af.

Zien welke films nog meer in Nederland zijn opgenomen? Gebruik dan de zoekmachine op imdb.com