Lezersreis: beleef Italiaans Calabrië

Gedurende deze ontdekkingstocht reist u door Calabrië; één van de puurste regio’s van Italië. Een fascinerend schiereiland met schattige dorpjes, verschillende landschappen en beschermde natuurgebieden.

De reis begint in het noorden van Calabrië met een 2-daags raftingavontuur in nationaal park Pollino. Vervolgens verblijven jullie in het stadje Gerace, vlak bij het woeste natuurpark Aspromonte. De laatste dagen wordt er heerlijk ontspannen in Tropea, aan één van de mooiste stranden van Zuid-Italië!

Een bijzondere reis voor stellen en gezinnen met oudere kinderen die leuke, spannende activiteiten willen ondernemen en lokale mensen willen ontmoeten. Activiteiten die goed te doen zijn, ook als je minder avontuurlijk bent aangelegd.

U verblijft in kleinschalige, charmante accommodaties met mooie ligging en voorzien van comfortabele kamers. Naast bijzondere activiteiten in de natuur is er ook veel tijd voor cultuur, gastronomie en strand.

Programma

Dag 1 Vlucht naar Zuid-Italië

Dag 1-4 Albergo Diffuso Borgo Ospitale in Rotonda

Dag 4-5 Rafting Expedition op de rivier de Lao

Dag 5-7 B&B Palazzo Candida in Gerace

Dag 7-10 B&B Villa Vittoria in Tropea

Dag 10 Terugvlucht

"Unieke, veelzijdige rondreis door Zuid-Italië"

De gemiddelde reistijd tussen bestemmingen is ca. 2 uur. De reis is eenvoudig uit te breiden; bijvoorbeeld met Napels, Amalfi of Sicilië. Heeft u liever wat minder intensieve activiteiten? Vraag het ons gerust!

10 dagen vanaf € 1350 p.p. (o.b.v. 2 personen)

Inbegrepen

• 8 nachten in 2-pk incl. ontbijt

• 1 nacht in tent (incl. mat en slaapzak)

• 10 dagen all-inn autohuur Cat. D (VW Golf)

• 4 diners + 2 lunches (excl. dranken)

• 2 outdoorexcursies naar keuze in Pollino

• 2-dagen raften op de rivier Lao

• Trekkingexcursie in park Aspromonte

• Infopakket Calabrië

Niet Inbegrepen

• Retourvlucht

• Overige maaltijden

• Reserveringskosten van € 25

Reisperiode

• apr t/m okt 2020

Reserveren

Enotria Travel

020-7798338

[email protected]

enotria.nl/aanbieding-telegraaf