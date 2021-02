Recept van de dag: sauerbraten

Nodig:

•600 gr rundvlees (ribstuk)

•3 dl donker weissbier (Paulaner, Franziskaner)

•2 dl dragonazijn

•1 dunne prei in stukken

•5 worteltjes

•1 ui, bestoken met een paar kruidnagels

•1 plak kruidkoek

•peper en zout

•3 eetl boter of reuzel

•2 theel maïzena

•3 volle eetl room

•ruim peterselie

Bereiding:

Begin met de marinade. Neem een glas donker weissbier, de dragonazijn, de prei, de wortels, de ui en een plak ontbijtkoek. En wat peper en zout. Mengen en leg daar het vlees in. Een nacht in de koelkast en voor het slapen gaan even omdraaien. Dan haal je het vlees uit de marinade en haal het door de bloem en bak het lekker bruin in reuzel of geklaarde boter. Giet er dan de marinade bij en laat ongeveer 2 uur heel zachtjes stoven. Er moet genoeg vocht in de pan blijven om daar later nog een saus van te maken, dus soms moet je met een beetje heet water aanvullen. Haal het vlees uit de pan en druk zoveel mogelijk van de groentes en de saus door een bolzeef. Vermeng met de maïzena, en de room. Laat weer op temperatuur komen. Beetje zout nog, beetje peper? Snij het vlees in mooie plakken en leg het terug in de saus. Serveer met lekker veel peterselie er over. Serveer met bijvoorbeeld een La Trappe Dubbel.