Dit mag nooit meer weg: schaaltje als symbool voor vroeger

Er zijn van die voorwerpen uit je jeugd die met enige geheimzinnigheid zijn omgeven. Waarvoor je ontzag had, waar je nooit mocht aankomen. Dat wist je eigenlijk zonder dat het ooit tegen je was gezegd.

Greet Netjes (66) uit Emmeloord had het met dit witte aardewerken schaaltje. Het stond in haar ouderlijk huis in de kast in de woonkamer; die kast was altijd op slot. Dat alleen al kan een enorme aantrekkingskracht op een kind hebben. Wat staat daar toch allemaal in?

Greet: „Als kinderen wisten we waar de sleutel van die kast lag, maar je haalde het niet in je hoofd om die te pakken. Laat staan dat we de kast openmaakten. We wisten wel wat er in het mooie witte schaaltje lag: het trouwboekje van mijn ouders, de portemonnee en een klein doosje met haartjes van mijn doodgeboren broertje.”

Drie heel verschillende kostbaarheden. Het broertje kwam ter wereld toen Greet vier jaar was. Hoe klein ze toen ook was, zij kan zich nog haarscherp het verdriet van haar ouders herinneren. Ook zijn beeltenis staat in haar geheugen gegrift. „Ik zie nog voor me hoe hij in het kistje lag. Alsof hij sliep.”

De bijzondere schaal staat, decennia later, bij Greet op het dressoir. „Het is nu leeg. Het trouwboekje van mijn ouders bewaar ik bij andere waardevolle spullen. Het doosje met de haartjes van mijn broertje is, na het overlijden van mijn moeder, meegegaan in haar kist.”

„Hoewel het schaaltje ruim zestig jaar oud is, heeft het niet veel feitelijke waarde. Maar het staat voor mij symbool voor vroeger, voor mijn jeugd. Hiermee koester ik mijn herinneringen.”