Top 5: de lekkerste ijsthee met perziksmaak

In deze periode met soms tropisch weer is een verkoelend glas ijsthee welkom en lekkerder dan een mierzoet drankje. Gekoelde thee gaat vele jaren terug: begin 1800 werd al gekoelde thee gedronken, maar na de Wereldexpo van 1904 in St. Louis werd de drank als commercieel product geïntroduceerd.

De smaken ijsthee in de supermarkten zijn inmiddels bijna niet meer te tellen, van bruisend tot plat, groene of zwarte thee... In uiteenlopende, spannende smaakcombinaties. En dat terwijl het hier vrij simpel begon: met de bruisende Lipton Ice in de smaak citroen. De niet bruisende variant had je ook met citroenmaak, maar ook perzik. Overigens was ik nieuwsgierig of er ook een perzikijsthee mét prik bestaat. De grote fabrikanten bieden deze variant hier niet aan, maar in het buitenland kom je hem wel tegen.

Wij proeven deze week de ’platte’ ijsthee met perzik en komen op liefst acht merken uit. De meeste zijn gemaakt met gemiddeld zo’n 0,1 % zwarte thee-extract en 0,1 % perziksap uit concentraat. Voornamelijk water en daarom best bizar dat je soms bijna drie euro voor 1,5 liter betaalt!

We hadden bovendien niet verwacht dat de ijsthee-varianten onderling zo zouden verschillen. Jumbo viel meteen af met hun ijsthee („Smaakt naar goedkope kauwgom”), net als Albert Heijn („Rare, muffe nasmaak”). Westminister Tea van Aldi deed sommigen zelfs twijfelen of het echt ijsthee was! („Slappe limonade”). Arizona smaakte het beste, gevolgd door Lipton, Freeway en huismerken 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) en G’woon (Vomar).

1. De ijsthee van Arizona, in de beroemde flesjes met kleurrijke wikkel, maakte de meeste indruk. „Niet te zoet, lekker!” „Verdraaid, ik proef perzik!” €0,66 per 0,5 l

2. De tweede plaats wordt door Lipton bezet. Ook dit Amerikaanse merk kreeg veel lof. „Fruitig en niet te zoet.” „Deze wil ik blijven drinken.” €1,59 per 0,5 l

3. Het huismerk Freeway van Lidl mag best trots zijn op plek drie. „Subtiele perziksmaak. Ik proef nu echt thee, lijkt op Lipton.” Maar wat de een subtiel noemde, was voor de ander juist „smakeloos”. €0,69 per 0,5 l

4 . Niks mis mee, ietsje bitter”, klonk het na een slokje van 1 de Beste, het huismerk van Dirk/Dekamarkt. „Wel echte thee, maar ietwat flets.” €0,63 per 1,5 l

5. „Op zich wel lekker, middle of the road ijsthee”, was het commentaar bij G’Woon, het huismerk van Vomar/Coop. Anderen waren veel kritischer. „Tongstrelend fris? Eerder muf!” €0,65 per 1,5 l