Dagrecept: Rijke gebonden vissoep

Aanstaande zaterdag leest u in de Zomer-bijlage alles over bouillabaisse, dit gerecht is eigenlijk meer een stoof dan soep, maar is evengoed heerlijk! Deze soep met gemengde vis of zeevruchten mag er ook zijn!

Nodig voor vier personen: - 1 el boter - 2 stengels bleekselderij (fijngehakt) - 1 ui (gesnipperd) - 1 laurierblad - 1 tl gedroogde dille of tijm - 2 vastkokende aardappelen (geschild, in blokjes) - 500 ml water of visbouillon - 40 g bloem - 750 ml melk - 500 g gehakte visfilet of zeevruchten - 2 el vers geperst citroensap - verkruimelde volkorencrackers Bereiding Smelt boter in een grote pan op middelhoog vuur; bak de bleekselderij, ui, laurierblad, dille, 1/2 tl zout en 1/4 tl peper 5 min of tot de ui bruin wordt. Roer de aardappelen erdoor; bak 2 min. Verhoog het vuur tot middelhoog; roer het water erdoor, breng aan de kook. Dek af, zet het vuur laag en kook 5 minuten of tot de aardappelen bijna gaar zijn. Klop de bloem door de melk en voeg toe aan de pan, roer goed en breng aan de kook. Roer de vis of zeevruchten erdoor; laat sudderen tot de vis net gaar is en makkelijk uit elkaar valt. Gooi het laurierblad weg. Roer het citroensap erdoor, breng op smaak met zout en peper. Schep in kommen en garneer met de verkruimelde crackers.