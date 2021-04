Je dekbed wassen, hoe vaak moet dat eigenlijk?

Allereerst is het slim om na te gaan of je het dekbed zelf kan wassen. Controleer de kaartjes die aan jouw dekbed zitten, waarschijnlijk aan een van de vier hoeken. Als er ‘alleen chemisch reinigen’ staat, moet je ermee naar de stomerij.

Sommige dekbedden hoef je helemaal niet te wassen, zoals een dekbed van wol. Wol is namelijk zelfreinigend en kan je laten luchten. Ook zijden dekbedden hoef je niet te wassen omdat dit geen stof aantrekt. Wil je dit toch doen, breng je dekbed dan naar de stomerij.

Hoe vaak moet je jouw dekbed wassen?

Schoonmaakdeskundigen raden aan om je dekbed twee tot drie keer per jaar te wassen. Zo voorkom je dat bacteriën zich gaan ophopen in de vezels.

Vlekken en gaten

Voordat je gaat wassen kan je hardnekkige vlekken nog even bewerken met een vlekverwijderaar. Check ook meteen of er geen gaten of gescheurde naden in je dekbed zitten. Repareer deze dan voordat je het dekbed wast om te voorkomen dat de vulling eruit komt in de wasmachine.

Hoe wassen?

Kijk naar de grootte van je dekbed en de grootte van de trommel van je wasmachine. Lijkt het te passen? Dan kun je het dekbed erin stoppen maar als het nét past, kan je misschien beter naar een wasserette gaan met grotere wasmachines.

Als het dekbed samengedrukt wordt, wordt het namelijk niet goed schoon. Bovendien is het slecht voor je wasmachine als je hem te vol pakt. Gebruik geen wasverzachter, dit kan je dekbed beschadigen.

Drogen

Kijk op het label of het dekbed in de droger mag en op welke temperatuur. Schud het wel even uit zodat de vulling weer goed op z’n plek zit voordat je het in de droger doet. Hang het dekbed nog even aan de waslijn te drogen als het niet volledig droog uit de droger komt.

Overigens heeft buiten (in de zon) laten drogen onze voorkeur. Niet alleen beter voor het milieu maar ook beter voor je dekbed omdat veel bacteriën en schimmels in de zon doodgaan.