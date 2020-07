’Nederlanders zijn dol op Hop-on Hop-off-bussen’

Zelden zag ik zoveel lyrische reacties voorbijkomen na een oproep. Het is volkomen duidelijk: u vindt Hop-on Hop-off-bussen een geweldige uitvinding en maakt er overal ter wereld gebruik van!

Zo ontdekte Jord de Vries onder meer Barcelona, Luxemburg, Marrakesh en San Francisco met de handige toeristenbus die alle bezienswaardigheden afgaat. „Het geeft veel vrijheid om alles uit je bezoek te halen. Als je maar een dag hebt, krijg je toch een indruk van de stad”, aldus Jord die adviseert gewoon op de volgende bus te wachten als de beste plekken – bij een open dak boven voorin – bezet zijn. Ook Marja Prins-Dijkhuis is helemaal om na een bezoek aan onder meer Londen en Praag. „Bovendien handig als je met kinderen reist die niet willen lopen. .”

„In één woord fantastisch”. schrijft Janny Melchior. „Je stapt op, stapt uit, kijkt rond en gaat verder. Nederland, neem dit als voorbeeld.”

Het is de vraag of de dubbeldekkers overal welkom zijn en of er genoeg genoeg ruimte voor de kolossen...

Maar goed nieuws voor Janny: je kunt terecht in Amsterdam (bussen en rondvaartboten) en in Rotterdam is er de speciale tram 10!

