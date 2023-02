Een sterrenmaaltijd in het vliegtuig: het bestaat!

Vliegmaatschappij Cathay Pacific heeft iets bedacht om passagiers te lokken. Zij bieden reizigers een heuse culinaire belevenis in de lucht aan.

De vliegmaatschappij is een samenwerking aangegaan met het Dudell, een restaurant in Hong Kong dat bekroond is met een Michelinster. Er is een exclusief menu samengesteld met authentieke Kantonese gerechten en handgemaakte dimsum. Cathay Pacific is ervan overtuigd dat het menu perfect is voor reizigers die willen kennismaken met de Kantonese keuken.

Kleine kanttekening: het driegangenmenu (voorgerecht, hoofdgerecht en een pudding na) is alleen beschikbaar voor reizigers die First- en Businessclass vliegen. Wie culinair wil genieten in het vliegtuig, moet dus diep in de buidel tasten voor een vliegticket.

Maar, zo belooft de maatschappij: dan krijg je ook wel wat. Passagiers die het zich kunnen veroorloven kunnen bijvoorbeeld kiezen tussen gekoelde abalone (zeeslakken) en komkommer met zwarte azijn of varkensgehakt met groenten gewikkeld in sla. Een hoofdgerecht kan bestaan uit gestoofd buikspek of in de wok gebakken kreeft in witte pepersaus.