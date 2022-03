Na vlinders, vogels en bijen nu ook een ’tellingsdag’ voor schelpen

Premium Binnenland

Tropenweken voor bomenexperts door stormen: ’Waar zijn de wortels?’

Februaristormen legden alleen al in Amsterdam minstens 575 bomen plat en het tellen gaat nog wel even door. Terwijl het opruimen nog in volle gang is, rijst de vraag: valt zo’n massale slachting te voorkomen? Hoe zorg je ervoor dat de schade in een land vol stammen en takken beperkt blijft? Experts ...