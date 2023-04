Kom in beweging! Vijf simpele oefeningen waarmee je veel calorieën verbrandt

Hoeveel calorieën je verbrandt met een oefening is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de oefening zelf, maar bijvoorbeeld ook van je lichaamsgewicht, leeftijd en geslacht. De genoemde cijfers hieronder kunnen dus afwijken van hoeveel jij exact verbrandt. 1 kilocalorie (kcal) staat gelijk aan 1.000 calorieën. We kiezen voor kcal als maat, omdat je anders heel grote getallen krijgt.

Hoewel je met deze oefeningen veel kcal verbrandt, is het natuurlijk ook weer niet zo dat je direct veel kilo’s verliest. kilo’s. Om gewicht te verliezen is het belangrijk minder calorieën binnen te krijgen dan je op een dag verbrandt.

1. Kettlebell swings – 200 kcal per 10 minuten

Wellicht heb je er een thuis, anders vind je er er vast wel een in de sportschool: een kettlebell. Het gewicht met het handvat aan de bovenkant is erg veelzijdig. Een van de bekendste en makkelijkste oefeningen is de kettlebell swing.

Hoeveel je met de oefening verbrandt, is afhankelijk van het aantal herhalingen en het gewicht van de kettlebell. Gemiddeld verbrand je in 10 minuten zo’n 200 kcal.

2. Touwtjespringen – 161 kcal per 10 minuten

Veel boxers en andere atleten zweren bij touwtjespringen. De oefening is goed voor de oog-handcoördinatie, dient als goede warming-up, is simpel uit te voeren en je verbrandt er veel calorieën mee.

Ga je 10 minuten touwtjespringen, dan verbrand je zo’n 161 kcal. Zorg ervoor dat de rotatie van het touw uit je polsen en niet uit je armen komt. Houd je armen dicht bij je lichaam en beweeg je onderarmen en schouders niet. Probeer met name te springen op je voorvoet en laat je kuiten het werk doen.

3. Burpees – 120 kcal per 10 minuten

In de fitnesswereld behoren burpees tot de populairste oefeningen. De oefening is met name goed voor de conditie, maar je traint ook verschillende spiergroepen.

Hoeveel calorieën je ermee verbrandt, is afhankelijk van hoe snel en goed je de oefening uitvoert. Gemiddeld verbrand je zo’n 120 kcal per 10 minuten.

4. Jumping jacks – 100 kcal per 10 minuten

Een jumping jack is een makkelijke oefening die eigenlijk iedereen wel kent. Jumping jacks kunnen een onderdeel zijn van je training, maar fungeren ook goed als warming-up. Met jumping jacks verbrand je al gauw 100 kilocalorieën per 10 minuten.

5. Wandelen – 41 kcal per 10 minuten

Met wandelen verbrand je misschien niet de meeste calorieën, maar je hoeft ook geen sportkleding aan te trekken of moeilijke bewegingen te maken. Met 10 minuten wandelen verbrand je ‘slechts’ 41 kcal. Je houdt wandelen echter een stuk langer vol dan bijvoorbeeld jumping jacks. Ga je een uur wandelen, dan verbrand je zo’n 246 kcal. En hoe sneller je wandelt, des te meer je natuurlijk verbrandt.