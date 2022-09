Spijt: ’Was ik maar met haar meegelopen’

Reizen

Tjerk liep met een ezel van Parijs naar Groningen: ’Een mentale en fysieke reis’

Hoe zou het leven zijn als je jezelf vertraagt tot de snelheid van je eigen benen, vroeg theatermaker, singer-songwriter en schrijver Tjerk Ridder zich af. Drie maanden lang wandelde hij met ezel Lodewijk van de Eiffeltoren in Parijs naar de Martinitoren in Groningen. Voor onderdak, een douche en et...