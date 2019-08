Recept van de dag: gezonde aubergineschotel

Opgelucht nam mijn vader vroeger altijd afscheid van de zomer met de zin: “Eindelijk weer kleden.” Hij was een “zit-mijn-dasje, zit mijn-jasje-goed”-man. Altijd tot in de puntjes gekleed en de zomer met die losse frutsels om zich heen, dat was een bezoeking. Ik heb hetzelfde met eten in de zomer. Na tien keer tomaat met mozzarella op warme dagen droom ik van een stevige ovenschotel. Een guldenmiddenweg misschien deze groentela opruimer.