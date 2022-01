De evolutie van de gezinsauto: een vergelijking tussen de oude Renault Mégane Scénic en de hypermoderne E-Tech

Stan Huygens Journaal

Knallen met kaviaarblikken vol bladgoud en diamanten

Het moet de knaller worden in het uitgaansleven en de horeca: een nieuwe onderneming van de flamboyante zakenman Salar Azimi (39). ,,Ik ga kaviaar introduceren in de topdiscotheken van de Benelux”, bezweert hij thuis in zijn kasteeltje De Elderschans in Aardenburg, vlak aan de Vlaamse grens.