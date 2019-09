Alarm om pijnstiller: ook ellende in Nederland

Hij verbaast zich nog steeds over het gemak waarmee het medicijn werd voorgeschreven: een belletje naar de huisarts was genoeg, vertelt Tom Verhaar. Ⓒ Rias Immink

Oss - Jarenlang is Tom Verhaar (50) verslaafd geweest aan de pijnstiller oxycodon. Hij is één van de bijna half miljoen Nederlanders die dit medicijn voorgeschreven krijgt. „Ik leefde buiten mijn eigen lichaam in een constante roes. Ik begon met 10 milligram en eindigde met 220 milligram. Dan slaap je de hele dag.”