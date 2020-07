Recept van de dag: Karbonaadje anders

In 1959 nam ze het initiatief voor de Pasar Malam, dat enorme feest van Indisch leven en eten ieder jaar in Den Haag. Het was een logisch gevolg van haar zelfopgelegde missie om het Indische eten in Nederland populair te maken. “Ze reisde stad en land af, in een auto, met potten en pannen en eten. Om de rijsttafel te promoten onder de Nederlandse bevolking werd ze lid van allerlei vrouwenorganisaties, zoals de ‘Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’, de ‘Bond van Plattelandsvrouwen’” lees ik in een verhaal over haar. Ze heeft ook de briefwisseling tussen haar en haar man, die tijdens de oorlog in een Japans kamp zat, gepubliceerd. Absoluut een grande dame van de Indische cultuur in Nederland.

Maar nu haar varkenslapjes: snij de gepelde ui heel fijn en meng die met het gemberpoeder, peper en een beetje zout. Wrijf de ui tot een papje. Wrijf dit mengsel over de karbonades.

Bak het vlees rondom bruin in boter. Voeg dan ketjap, bouillon en wat azijn toe. Zet de hittebron laag, lager en laat blop, even niets, blop, in 20 minuten gaar worden. Geef er sambal goreng boontjes bij.

Nodig voor 2 personen

• 2 ribkarbonaden

• 1 ui, gesnipperd

• 1 theel gemberpoeder

• peper, zout

• 2 eetl boter

• 2 eetl ketjap

• 2 eetl bouilon

• 1 eetl azijn.