Dit zijn de grootste carnaval trends van 2020!

May the force be with you

Ⓒ Evening Standard / eyevine

Star Wars, dat bij elke generatie en geslacht populair is, keert dit jaar terug naar de eerste plaats. Dat komt door de allernieuwste film die in december 2019 uitgebracht werd. Nederlanders blijken na maar liefst 9 films nog altijd fan te zijn.

Een knotsgekke boerderij

Ⓒ Hollandse Hoogte / Jaco Klamer

Dierenkostuums vallen als tweede in de smaak. Dat heeft te maken met de koude wintermaanden. De ultieme gelegenheid voor veel Nederlanders om schaamteloos in berenvacht door de straten te lopen.

I’m Batman

Ⓒ Unsplash

Geen verrassing dat een superheld de top 3 behaalt. Volgend jaar zal voor het eerst sinds ‘Batman vs Superman (2016)’ weer een nieuwe film in de cinemazalen te zien zijn. Hier is duidelijk wie de strijd heeft gewonnen.

Terug naar toen

Ⓒ Unsplash

Voor de vierde plaats gaan we 100 jaar terug in de tijd. Vintage kleren uit de jaren 20 blijken niet te ontbreken op carnavalsoptochten!

Piraten

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Last but not least. Jack Sparrow zal dit weekend makkelijk te vinden zijn. De Black Pearl daarentegen, wordt een lastigere opdracht.

Per categorie ingedeeld (bron: Funidelia)

In tegenstelling tot mannen, kiezen vrouwen eerder voor meer algemene thema’s; flapper jurken en verenboa’s zijn enkele van de meest populaire items. Wat betreft superhelden, vallen Wonder Woman, Prinses Leia en Supergirl in de smaak.

Wat betreft jongens, zij kiezen voor Star Wars, Batman en De Smurfen. Meisjes verkleden zich graag als Hermelien (Harry Potter), Ladybug of Wonder Woman.