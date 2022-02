Speciaal moment voor Freek Vonk: eerste ontmoeting met machtige ijsbeer!

Svalbard is een afgelegen archipel in de poolcirkel met adembenemende natuur. Een paar jaar geleden voer ik in de zomer samen met mijn crew en een lokale kapitein een paar dagen over de Noordelijke IJszee vlak bij de stad Longyearbyen, op zoek naar typische Noordpooldieren.

Een echte expeditie! Het uitzicht veranderde met het uur en ik kreeg geen genoeg van de zwarte rotspartijen, de sneeuw, de machtig hoge gletsjers, het donkerblauwe water en een stralende zon aan een strakblauwe hemel.

Het is niet een van de meest gemakkelijke plekken om dieren te vinden, maar na een dag zoeken zag ik in de verte ineens een witte vlek op de rotsen bewegen. Ik pakte mijn kijker erbij: mijn allereerste ijsbeer in het wild. We waren er nog een heel eind van verwijderd en dat lieten we zo. We konden alleen met onze drone filmen.

Ik had het niet in mijn hoofd moeten halen om aan wal te stappen. Hoe relaxed die ijsbeer er ook bij lag, hij had ons allang in de gaten. IJsberen zijn de enige toproofdieren die mensen als prooi zien: iets om op te jagen. Ze zijn sterk, snel en onberekenbaar. Je komt ze liever niet tegen, maar in het hoge noorden hoort het erbij.

In Svalbard delen ongeveer 3000 mensen hun leefgebied met bijna duizend ijsberen. Zeker in de zomer wanneer de Noordelijke IJszee grotendeels smelt en de hoeveelheid land minder wordt. Daarom is het in plaatsen als Longyearbyen zo belangrijk om altijd ver om je heen te turen en op alles voorbereid te zijn. Een vervelende situatie met een ijsbeer voorkom je liever.

"Gedrag is onvoorspelbaar"

Net als in Churchill (Canada) zul je in deze omgeving weinig gesloten autoportieren of voordeuren tegenkomen. Veiligheid staat voorop. Iedere inwoner moet te allen tijde kunnen vluchten voor een ijsbeer die over straat dwaalt. IJsberen krijgen ruim baan en meestal gaat dat goed.

Mensen zullen in steeds meer gebieden bedacht op ijsberen moeten zijn. Vanwege klimaatverandering verandert hun jachtterrein drastisch en we blijven hun leefruimte verkleinen. Zo zijn routes die ijsberen jarenlang zonder problemen aflegden, ineens in bebouwd gebied veranderd.

Deze dieren zitten echter niet bij de pakken neer. Hun ruige, steeds veranderende, barre leefomgeving heeft ze geleerd om extreem geduldig, onvoorspelbaar en vooral heel nieuwsgierig te zijn. Elk object dat voedsel zou kunnen zijn, kan op een grondige inspectie rekenen. Bij gebrek aan een vette ringelrob is een afvalberg of een mens ook goed. Het is bijna onmogelijk om te voorspellen wat een ijsbeer die je pad kruist, gaat doen.

Wij bleven op veilige afstand genieten. Het was mijn enige ijsbeer tijdens die reis. Alhoewel, wie weet ben ik gezien zonder dat ik het weet... Wat een machtige jagers en wat een magische, ruige natuur rond de poolcirkel.