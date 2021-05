Toiletalliantie komt met dringende boodschap: om de 5 kilometer een wc langs wandelpaden

Om de 25 kilometer een toilet langs de fietspaden en elke 5 kilometer een wc langs de wandelpaden. Ook op elke parkeerplaats bij een natuur- of recreatiegebied moet een wc te vinden zijn. Dat is volgens de Toiletalliantie nodig om ervoor te zorgen dat meer mensen echt onbezorgd kunnen genieten van de natuur. Uiterlijk in 2023 zouden er voldoende openbare of opengestelde toiletten moeten zijn in Nederland. „Liefst schoon, rolstoeltoegankelijk en voorzien van een prullenbak.”

Uit onderzoek van de Toiletalliantie blijkt namelijk dat er te weinig openbare wc’s zijn. „De afgelopen tijd hebben we massaal de natuur herontdekt. Veel nieuwe natuurgenieters zijn er toen achter gekomen wat we eigenlijk allang wisten: dat er bijna geen toiletten in het groen zijn. Dit belemmert mensen erop uit te trekken”, zegt Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting.

Want niet iedereen vindt het even prettig om bij hoge nood de bosjes in te duiken. En bovendien: niet iedereen kán dat. Ouderen en mensen met mobiliteitsproblemen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar hurken. Daarnaast zijn er twee miljoen buik- en anderhalf miljoen blaaspatiënten die niet zonder toilet in de nabijheid kunnen. De helft van hen moet bij aandrang binnen vijf minuten een toilet ter beschikking hebben.